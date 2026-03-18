Na športové úspechy bol v Bojniciach bohatý aj minulý rok. Poďakovaním za dosiahnuté výsledky bolo vyhlásenie najúspešnejších športovcov – jednotlivcov, kolektívov, trénerov, funkcionárov a významných reprezentantov športu v meste Bojnice za rok 2025. Konalo sa v piatok 13. marca v Kultúrnom centre v Bojniciach.
Zorientovať sa na pracovnom trhu nemusí byť pre uchádzačov o zamestnanie vždy jednoduché. Pomocnú ruku podávajú regionálne pracovné trhy. Tentokrát sa konali 19. marca v priestoroch hotela Magura v Prievidzi.
Pomôcť svojmu okoliu a prírode s odstránením odpadu na verejných priestranstvách môžu Prievidžania aj tento rok. Jarné upratovanie bude v sobotu 28. marca v čase o 8,00 do 13,00 hodiny.
Repríza dokumentu je spomienkou na nedávno zosnulého Františka Zlochu z Prievidze, dlhoročného prezidenta Aeroklubu Prievidza. Ako odborník na elektrochémiu pomáhal v roku 1983 pri obnove výroby v priemyselnom kombináte v Angole. Československých občanov vtedy zajalo angolské povstalecké hnutie UNITA. Tento úsek svojho života zachytil v denníku, ktorý zostal ako svedectvo zo života a práce československých expertov v Angole.
K 31.máju ukončia svoje pôsobenie v športových triedach v Základnej škole Mierové námestie Handlová dvaja tréneri. Ako bude pokračovať športová príprava v škole a ako ŠBK Handlová?
Po šiestich rokoch od otvorenia prevádzky v podchode na Ulici Matice slovenskej v Prievidzi BerTo rozširuje svoje služby. Pekné a veľké priestory v Centre voľného času Prievidza slávnostne otvorili 17.marca, v predvečer svetového Dňa recyklácie.
Opravy výtlkov na handlovských cestách sa začali už vo februári. Práce budú pokračovať aj v nasledujúcich týždňoch.
Koncom marca, resp. v priebehu apríla by sa mali začať rekonštrukčné práce na plynovode v Prievidzi. Na zozname sú najmä ulice v centre mesta. Počas realizácie prác môže dôjsť k dočasnému obmedzeniu parkovania, ako aj ku krátkodobému zníženiu komfortu bývania a podnikania v dotknutých lokalitách.
Z Prievidzskej ulice v Handlovej na sídlisko Morovnianska cesta vedie niekoľko oficiálnych skratiek. Na jednej z nich sa bude vymieňať zábradlie.
V stredu 11.marca trenčiansky župan Jaroslav Baška kontroloval investície kraja v okresoch Ilava a Prievidza.
Na športové úspechy bol v Bojniciach bohatý aj minulý rok. Poďakovaním za dosiahnuté výsledky bolo vyhlásenie najúspešnejších športovcov – jednotlivcov, kolektívov, trénerov, funkcionárov a významných reprezentantov športu v meste Bojnice za rok 2025. Konalo sa v piatok 13. marca v Kultúrnom centre v Bojniciach.