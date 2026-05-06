Letná turistická sezóna v regióne sa oficiálne začala 8. mája slávnostným otvorením počas Bojnického jarmoku. Už prvý víkend ponúkol niekoľko podujatí, ktoré prilákali množstvo návštevníkov.
V utorok 5. mája 2026 rokovali poslanci Mestského zastupiteľstva v Prievidzi. V programe bolo viacero tém, ktoré ovplyvnia ďalší rozvoj mesta.
Konferencia Cestovný ruch 2.0, ktorá mala byť už tento mesiac v Remate, sa z technických príčin presúva na jesenný termín. Nový termín konferencie je 20. až 21. októbra. Záujemci o účasť sa môžu predregistrovať na www.cestovnyruch20.sk/predregistracia.
Mesto Handlová má viac než tridsať priechodov pre chodcov. V týchto dňoch sa obnovuje ich náter.
Dobrovoľní hasiči z hornej Nitry majú nový evakuačný stan. V utorok 5.mája im ho v sídle TSK odovzdal trenčiansky župan.
4.júla 2026 sa budú obyvatelia Slovenskej republiky vyjadrovať v referende.
Od 1. mája je v Prievidzi v prevádzke fontána na Námestí slobody, tri pitítka a tiež potôčik v parku pri úrade práce. Tieto prvky prispievajú k príjemnejšiemu prostrediu v meste a sú obľúbeným miestom oddychu najmä počas teplejších dní.
Nielen o ochutnávke kváskového chleba či pečených zemiakov, ale i stretnutí lokálnych producentov potravín s deťmi a ich rodičmi bolo trhovisko v Materskej školy na Clementisovej ulici v Prievidzi.
V sobotu 2.mája sa v Handlovej obedovalo na námestí. Do tretieho ročníka handlovskej Varenice sa zapojilo deväť tímov.
Nákup elektrických autobusov pre MHD v Prievidzi a v Bojniciach z prostriedkov Fondu na spravodlivú transformáciu dopravcovi nevyšiel. MIRRI novú výzvu nevyhlási. SAD Prievidza hľadá iné možnosti financovania obstarania elektrobusov.