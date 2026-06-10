RTV Prievidza
Regionálna televízia Prievidza

Folkloristi zaplnili park

Folkloristi zaplnili park

V piatok 12. a v sobotu 13. júna patril prievidzský mestský park folklóru. 40. ročník Hornonitrianskych folklórnych slávností bol poctou ľudovej kultúre a tradíciám regiónu.

Téma 24 - Kontrolný deň na stredných školách

Téma 24 - Kontrolný deň na stredných školách

V pondelok 8.júna bol kontrolný deň TSK na dvoch školských projektoch.

Vzdelávanie pre prax

Vzdelávanie pre prax

V poradí už šieste slávnostné ukončenie duálneho vzdelávania v spoločnosti Brose Prievidza sa konalo v piatok 12. júna. Medzinárodné certifikáty odbornej spôsobilosti si prevzalo 18 absolventov troch stredných odborných škôl v regióne.

Športový aerobik v Handlovej

Športový aerobik v Handlovej

Prvý júnový víkend patrila Športová hala v Handlovej športovému aerobiku.

Zmena rokovacieho poriadku

Zmena rokovacieho poriadku

Už na budúcom Mestskom zastupiteľstve v Handlovej bude platiť zmena rokovacieho poriadku, ktorá upravuje priestor na vystúpenie občanov.

Budeme mať menej poslancov?

Budeme mať menej poslancov?

Na jeseň tohto roku budú na Slovensku voľby do samosprávnych orgánov miest a obcí.

Úspešná DAZYA

Úspešná DAZYA

Jedenkrát 1.miesto, trikrát 2.miesto a dvakrát tretie miesto. S takýmto výsledkom sa Dazya Dance Group vrátila z Chorvátska zo svetového finále World Dance Masters.

Odštarovali rockom

Odštarovali rockom

Handlovské leto na námestí odštartovalo v piatok 5.júna. Aj keď počasie nebolo ideálne, ľudia na muziku prišli.

Reportáž 23 - Deň rodiny

Reportáž 23 - Deň rodiny

V sobotu 6.júna bol už 13.ročník Dňa rodiny v Senior centre Handlová. Účasť rodinných príslušníkov klientov zariadenia bola výborná a nálada tiež.

Obnova strechy južného krídla

Obnova strechy južného krídla

V priebehu tohto roka by mala začať obnova strechy južného krídla a úprava átria Meštianskeho domu – Pivár na Hurbanovom námestí v Bojniciach. Podstatná časť investície bude hradená z eurofondov.

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  • Folkloristi zaplnili park

    Folkloristi zaplnili park

    utorok, 16. jún 2026, 11:25
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Folkloristi zaplnili park

V piatok 12. a v sobotu 13. júna patril prievidzský mestský park folklóru. 40. ročník Hornonitrianskych folklórnych slávností bol poctou ľudovej kultúre a tradíciám regiónu.

Dnes je 16. jún a meniny oslavuje Blanka

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