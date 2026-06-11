RTV Prievidza
Regionálna televízia Prievidza

Reportáž 24 - Na Magure bude vyhliadka

Reportáž 24 - Na Magure bude vyhliadka

Druhým najvyšším kopcom Strážovských vrchov je Magura. Má nadmorskú výšku 1 143 metrov a v minulosti, keď boli stromy na vrchole nižšie, ponúkala krásne výhľady. A bude znova.

Námestie čaká premena

Námestie čaká premena

Vodozádržné opatrenia a nové prestrešené pódium zmenia tvár Námestia slobody v Prievidzi. Mesto na tieto investície získalo nenávratné finančné zdroje. Práce by mali začať na jeseň.

Chodník chcú vybudovať

Chodník chcú vybudovať

Prievidzská samospráva chce vybudovať chodník na Ciglianskej ceste smerom k Vlčím kútom. Reaguje na početné požiadavky obyvateľov. Prvým krokom je majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod budúcim chodníkom, ktoré sú zväčša v súkromnom vlastníctve.

V nemocnici sa finišuje

V nemocnici sa finišuje

V rámci svojho kontrolného dňa na hornej Nitre trenčiansky župan navštívil aj NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach.

Handlovský pavúčik

Handlovský pavúčik

V sobotu 13.júna sa na bouldrovej stene v Handlovej liezlo na obtiažnosť. Handlovský pavúčik sú tradičné lezecké preteky, ktoré sú súčasťou Slovenského pohára detí kategórie C.

Folkloristi zaplnili park

Folkloristi zaplnili park

V piatok 12. a v sobotu 13. júna patril prievidzský mestský park folklóru. 40. ročník Hornonitrianskych folklórnych slávností bol poctou ľudovej kultúre a tradíciám regiónu.

Téma 24 - Kontrolný deň na stredných školách

Téma 24 - Kontrolný deň na stredných školách

V pondelok 8.júna bol kontrolný deň TSK na dvoch školských projektoch.

Vzdelávanie pre prax

Vzdelávanie pre prax

V poradí už šieste slávnostné ukončenie duálneho vzdelávania v spoločnosti Brose Prievidza sa konalo v piatok 12. júna. Medzinárodné certifikáty odbornej spôsobilosti si prevzalo 18 absolventov troch stredných odborných škôl v regióne.

Športový aerobik v Handlovej

Športový aerobik v Handlovej

Prvý júnový víkend patrila Športová hala v Handlovej športovému aerobiku.

Zmena rokovacieho poriadku

Zmena rokovacieho poriadku

Už na budúcom Mestskom zastupiteľstve v Handlovej bude platiť zmena rokovacieho poriadku, ktorá upravuje priestor na vystúpenie občanov.

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  • Reportáž 24 - Na Magure bude vyhliadka

    Reportáž 24 - Na Magure bude vyhliadka

    streda, 17. jún 2026, 14:14
  • Námestie čaká premena

    Námestie čaká premena

    streda, 17. jún 2026, 13:49
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    streda, 17. jún 2026, 07:28
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    utorok, 16. jún 2026, 11:25
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    štvrtok, 11. jún 2026, 11:09
  • Zmena rokovacieho poriadku

    Zmena rokovacieho poriadku

    štvrtok, 11. jún 2026, 10:00

Reportáž 24 - Na Magure bude vyhliadka

Druhým najvyšším kopcom Strážovských vrchov je Magura. Má nadmorskú výšku 1 143 metrov a v minulosti, keď boli stromy na vrchole nižšie, ponúkala krásne výhľady. A bude znova.

Dnes je 17. jún a meniny oslavuje Adolf

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