Druhým najvyšším kopcom Strážovských vrchov je Magura. Má nadmorskú výšku 1 143 metrov a v minulosti, keď boli stromy na vrchole nižšie, ponúkala krásne výhľady. A bude znova.
Vodozádržné opatrenia a nové prestrešené pódium zmenia tvár Námestia slobody v Prievidzi. Mesto na tieto investície získalo nenávratné finančné zdroje. Práce by mali začať na jeseň.
Prievidzská samospráva chce vybudovať chodník na Ciglianskej ceste smerom k Vlčím kútom. Reaguje na početné požiadavky obyvateľov. Prvým krokom je majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod budúcim chodníkom, ktoré sú zväčša v súkromnom vlastníctve.
V rámci svojho kontrolného dňa na hornej Nitre trenčiansky župan navštívil aj NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach.
V sobotu 13.júna sa na bouldrovej stene v Handlovej liezlo na obtiažnosť. Handlovský pavúčik sú tradičné lezecké preteky, ktoré sú súčasťou Slovenského pohára detí kategórie C.
V piatok 12. a v sobotu 13. júna patril prievidzský mestský park folklóru. 40. ročník Hornonitrianskych folklórnych slávností bol poctou ľudovej kultúre a tradíciám regiónu.
V pondelok 8.júna bol kontrolný deň TSK na dvoch školských projektoch.
V poradí už šieste slávnostné ukončenie duálneho vzdelávania v spoločnosti Brose Prievidza sa konalo v piatok 12. júna. Medzinárodné certifikáty odbornej spôsobilosti si prevzalo 18 absolventov troch stredných odborných škôl v regióne.
Prvý júnový víkend patrila Športová hala v Handlovej športovému aerobiku.
Už na budúcom Mestskom zastupiteľstve v Handlovej bude platiť zmena rokovacieho poriadku, ktorá upravuje priestor na vystúpenie občanov.