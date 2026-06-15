Ak sa v blížiacich sa komunálnych voľbách chystáte kandidovať ako nezávislý kandidát a budete v Handlovej zbierať podpisy, mali by ste poznať podmienky na verejných priestranstvách.
Závod Carpathia v Prievidzi je v úzkom kontakte so svojimi bývalými zamestnancami. Počas Dňa otvorených dverí sa mohli prísť pozrieť, ako sa závod za posledné obdobie zmenil.
Druhým najvyšším kopcom Strážovských vrchov je Magura. Má nadmorskú výšku 1 143 metrov a v minulosti, keď boli stromy na vrchole nižšie, ponúkala krásne výhľady. A bude znova.
Vodozádržné opatrenia a nové prestrešené pódium zmenia tvár Námestia slobody v Prievidzi. Mesto na tieto investície získalo nenávratné finančné zdroje. Práce by mali začať na jeseň.
Prievidzská samospráva chce vybudovať chodník na Ciglianskej ceste smerom k Vlčím kútom. Reaguje na početné požiadavky obyvateľov. Prvým krokom je majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod budúcim chodníkom, ktoré sú zväčša v súkromnom vlastníctve.
V rámci svojho kontrolného dňa na hornej Nitre trenčiansky župan navštívil aj NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach.
V sobotu 13.júna sa na bouldrovej stene v Handlovej liezlo na obtiažnosť. Handlovský pavúčik sú tradičné lezecké preteky, ktoré sú súčasťou Slovenského pohára detí kategórie C.
V piatok 12. a v sobotu 13. júna patril prievidzský mestský park folklóru. 40. ročník Hornonitrianskych folklórnych slávností bol poctou ľudovej kultúre a tradíciám regiónu.
V pondelok 8.júna bol kontrolný deň TSK na dvoch školských projektoch.
V poradí už šieste slávnostné ukončenie duálneho vzdelávania v spoločnosti Brose Prievidza sa konalo v piatok 12. júna. Medzinárodné certifikáty odbornej spôsobilosti si prevzalo 18 absolventov troch stredných odborných škôl v regióne.