1.júla 1909 sa v Handlovej začala priemyselná ťažba uhlia. 1.júla 1996 vznikla akciová spoločnosť Hornonitrianske bane. A 1.júla 2026 bol otvorený Hornonitriansky banský skanzen vybudovaný svojpomocne v najstaršej uhoľnej bani v Handlovej.
Ďalšie podujatie v rámci letnej Prievidze odštartovalo v piatok 26.júna. V lesoparku v letnom kine premietali prvý film.
Dve stredné školy na hornej Nitre budú mať zrekonštruované telocvične. Rozhodli o tom krajskí poslanci na poslednom zastupiteľstve.
V piatok 26.júna bola oficiálne odštartovaná rekonštrukcia kruhového objazdu na Ul.A. Hlinku v Prievidzi. Investície združili mesto Prievidza a Trenčiansky samosprávny kraj.
Od pondelka 25.mája 2026 je pre nákladnú aj osobnú dopravu uzavretý most na hornom konci Handlovej.
Vieme sa spojiť je tanečný rómsky festival, ktorý roztancoval v piatok 26.júna handlovské Hladové námestie.
O koš mesta Handlová je jeden z najstarších basktebalových turnajov na Slovensku. Tento rok bol jeho už 42. ročník.
Prievidza má vlastnú eurobankovku. Je na nej vyobrazený motív Piaristického kostola. Nulová alebo suvenírová bankovka bola slávnostne uvedená do života vo štvrtok 25.júna.
Na Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska pribudla v máji tohto roka výšivka z Nitrianskeho Pravna a okolia. Je charakteristická svojou bohatou ornamentikou, technickou precíznosťou a hlbokými kultúrnymi koreňmi.
Karol Matiaško bol najúspešnejším futbalistom v histórii Handlovej. Okrem toho to bol skvelý čestný človek, ktorý celý život vychovával mladých futbalistov. V stredu 24.júna bol už dvanásty ročník memoriálu na jeho počesť.