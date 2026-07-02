V pondelok 6. júla 2026 sa poslanci zišli na XXVII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. Rokovali o volebných obvodoch, voľbe hlavného kontrolóra aj petícií obyvateľov.
Takto si tu žijeme nazvali organizátori tradičné podujatie Deň obce Kocurany. Rodinné popoludnie prilákalo všetky vekové kategórie a miestne ihrisko sa premenilo na domáci farmársky trh.
V prievidzskom okrese bola percentuálna účasť na referende, ktoré sa konalo v sobotu 4. júla, rovnaká ako je celoslovenský priemer. Svoj názor prišlo vyjadriť 16,13 % Hornonitranov.
1.júla 1909 sa v Handlovej začala priemyselná ťažba uhlia. 1.júla 1996 vznikla akciová spoločnosť Hornonitrianske bane. A 1.júla 2026 bol otvorený Hornonitriansky banský skanzen vybudovaný svojpomocne v najstaršej uhoľnej bani v Handlovej.
Ďalšie podujatie v rámci letnej Prievidze odštartovalo v piatok 26.júna. V lesoparku v letnom kine premietali prvý film.
Dve stredné školy na hornej Nitre budú mať zrekonštruované telocvične. Rozhodli o tom krajskí poslanci na poslednom zastupiteľstve.
V piatok 26.júna bola oficiálne odštartovaná rekonštrukcia kruhového objazdu na Ul.A. Hlinku v Prievidzi. Investície združili mesto Prievidza a Trenčiansky samosprávny kraj.
Od pondelka 25.mája 2026 je pre nákladnú aj osobnú dopravu uzavretý most na hornom konci Handlovej.
Vieme sa spojiť je tanečný rómsky festival, ktorý roztancoval v piatok 26.júna handlovské Hladové námestie.
O koš mesta Handlová je jeden z najstarších basktebalových turnajov na Slovensku. Tento rok bol jeho už 42. ročník.