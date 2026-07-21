RTV Prievidza
Regionálna televízia Prievidza

Horná Nitra nemôže spadnúť

Horná Nitra nemôže spadnúť

Záznam z tlačovej besedy po rokovaní samospráv Hornej Nitry s predsedom Národnej rady SR.

Hody v novom amfiteátri

Hody v novom amfiteátri

Tohtoročné Jakubské hody v Dolných Vesteniciach boli v novootvorenom amfiteátri. Obec naň získala peniaze z Programu Slovensko.

Handlovú čakajú veľké podujatia

Handlovú čakajú veľké podujatia

Mesto Handlová čaká na konci júla a v auguste niekoľko veľkých podujatí.

Vyjadrite sa k fungovaniu mestského rozhlasu

Vyjadrite sa k fungovaniu mestského rozhlasu

Mestský rozhlas v Handlovej sa bude opravovať v septembri. Dovtedy sa môžete vyjadriť k jeho obsahu aj fungovaniu.

Obnova zdravotného strediska

Obnova zdravotného strediska

Na sídlisku Kopanice aktuálne prebieha rozsiahla rekonštrukcia objektu zdravotného strediska na Ulici Gorkého. Obnovu exteriéru financuje správca budovy Správa majetku mesta Prievidza.

Žiadajú vyhlásenie prisľúbenej výzvy

Žiadajú vyhlásenie prisľúbenej výzvy

Vyhlásenie druhej výzvy na nákup elektrobusov MIRRI SR nepripravuje. Namiesto nej pripravuje výzvu na podporu infraštruktúry nabíjacích staníc. Samosprávy transformujúcich sa regiónov postup ministerstva odmietajú.

Malí keramikári v parku

Malí keramikári v parku

Bábkové rozprávky, interaktívne čítania, ale i letný ateliér ponúka deťom toto leto Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi. Sú vo štvrtky o 18,00 hodine v mestskom parku.

Zažili divoký západ

Zažili divoký západ

Ako na divokom západe sa cítili deti počas jedného z letných táborov, ktoré pripravilo Centrum voľného času v Prievidzi. Westernovú atmosféru bolo cítiť na každom kroku.

Posledná zostala strecha

Posledná zostala strecha

V týchto dňoch prebieha kompletná rekonštrukcia strechy Senior centra v Handlovej. Poslanci na ňu vyčlenili finančné prostriedky z investičného úveru.

Folklórne slávnosti troch dolín

Folklórne slávnosti troch dolín

Šestnásť obcí z troch dolín sa spojilo s cieľom zachovať tradície našich predkov.

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    Horná Nitra nemôže spadnúť

    utorok, 28. júl 2026, 13:34
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    štvrtok, 23. júl 2026, 09:13
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  • Folklórne slávnosti troch dolín

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    utorok, 21. júl 2026, 09:28

Horná Nitra nemôže spadnúť

Záznam z tlačovej besedy po rokovaní samospráv Hornej Nitry s predsedom Národnej rady SR.

Dnes je 28. júl a meniny oslavuje Krištof

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