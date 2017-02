Dvanásť študentov handlovskej SOŠ-ky prežilo koncom minulého roka tri týždne v anglickej strednej škole. Môže za to Erazmus + a jeho aktivita, ktorá má pekný názov „My vieme, vy viete, ale spolu dokážeme viac“. Či to tak naozaj bolo, sa dozviete vďaka filmu Lukáša Krška, ktorý to tam pozorne sledoval cez objektív svojej kamery.