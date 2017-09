Baňa Cigeľ ide do dôchodku

Miezgovce, Horné Naštice, Žitná - Radiša, Omastiná, Uhrovské Podhradie a Kšinná. Už ste niekedy počuli názvy týchto obcí? Ak nie, radi vás poučíme. Spolu s Uhrovcom patria do mikroregiónu Uhrovskej doliny. A to už by vám niečo hovoriť mohlo. Narodil sa tu slovenský velikán Ľudovít Štúr.