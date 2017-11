Posledná tona uhlia z Bane Cigeľ

Na Mariánskom vŕšku v Prievidzi by malo byť v budúcnosti orechové stromoradie. O výsadbu sadeníc orecha kráľovského sa postarali predkladateľky projektu Orechy pre ľudí spolu so žiakmi Základnej školy na Mariánskej ulici pod odborným dohľadom záhradníčok z Technických služieb mesta Prievidza. Neodradila ani hustá hmla, do ktorej sa posledný októbrový piatok mesto zahalilo.