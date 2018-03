Druhá úprava rozpočtu

Po veľkonočných prázdninách, v stredu 4.apríla, budú mať handlovskí predškoláci a ich rodičia dôležitú povinnosť. Vo všetkých základných školách bude v čase od ôsmej hodiny ráno do piatej popoludní, zápis detí do prvého ročníka. Týka sa to všetkých detí, ktoré do 1.septembra tohto roka dovŕšia šesť rokov a tiež tých, ktorí mali v minulom školskom roku odloženú školskú dochádzku. K zápisu treba doniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča alebo zákonného zástupcu. V prípade, že má dieťa zdravotný hendicap aj potvrdenie o zdravotnom stave.