Vlani v novembri rozhodlo mimoriadne zastupiteľstvo TSK , že nemocnice v Bojniciach, v Považskej Bystrici a na Myjave sa privatizovať nebudú. Zostanú v pôsobnosti vyššieho územného celku, ktorý ich bude prevádzkovať a investovať do nich. Zároveň kraj vyhlásil výberové konanie na riaditeľov spomínaných nemocníc. Na základe toho sa novým riaditeľom v Nemocnici s poliklinikou v Prievidzi so sídlom v Bojniciach stal Vladimír Vido. Do funkcie nastúpil 1. februára tohto roka.