Rokovala pracovná skupina horná Nitra

Detské ihrisko pri handlovskej pošte je počas celého dňa vystavené slnku. Nie sú tam stromy, ktoré by poskytli trocha tieňa pre mamičky s deťmi. Je to cítiť hlavne v letných mesiacoch, keď slnko páli najviac. Samopráva preto nedávno ihrisko prekryla. Plátno síce nie je nad celou plochou, ale vraj vzhľadom na to, ako sa počas dňa slnko presúva by malo byť toto prekrytie stačiť. Počas dažďa sa pod prístrešok radšej neschovávajte.