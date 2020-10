Hoci toto dušičkové obdobie je do veľkej miery poznačené pandémiou, neznamená to, že smejúce sa tekvice sú zakázané. Halloweenske prekvapenie mali aj zvieratá v Národnej zoo Bojnice. My sme boli pri tom, keď ho dostali medvede. V nasledujúcom zostrihu uvidíte, ako si s oranžovými tekvicami plnými dobrôt poradili.