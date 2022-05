V týchto dňoch začala v Prievidzi opäť distribúcia biodegradovateľných vreciek určených na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Dostanú ich bezplatne obyvatelia mesta, ktorí platia poplatok za komunálny odpad. Celkovo budú doručené do 19 400 domácností. Jedna domácnosť dostane rolku s 25 kusmi vreciek. Ich distribúcia by mala byť dokončená do 3. júna.