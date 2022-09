V súvislosti s narastajúcim počtom prípadov ochorenia COVID-19 Nemocnica AGEL Handlová od stredy 28. septembra očkuje aj upravenou vakcínou, ktorá sa okrem pôvodného variantu vírusu zameriava tiež na subvariant Omicron. Podáva sa ako posilňujúca dávka, teda ako 3. alebo 4. dávka očkovacej schémy. Vakcinačné miesto sa nachádza na prízemí hlavnej budovy nemocnice, v priestoroch geriatrickej ambulancie. Zdravotníci naďalej očkujú aj vakcínou Comirnaty od Pfizer BioNTech, a to každú stredu od 9.00 do 10.00 hod. Očkovanie adaptovanou vakcínou Comirnaty Original/Omicron BA.1 bude v rovnaký deň v čase od 10.00 do 11.00 hod. Záujemcovia o očkovanie sa musia vopred zaregistrovať cez portál www.korona.gov.sk.