Pošta Prievidza 5 na sídlisku Kopanice mala byť dočasne zatvorená do konca septembra a v októbri už mala fungovať v obvyklom režime. To sa však nestalo a medzi obyvateľmi sa začala šíriť informácia, že túto pobočku Slovenská pošta zruší. Bude to naozaj tak?