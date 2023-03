Od nedele 5. marca 2023 vstúpi do platnosti prvá zmena cestovného poriadku 2022/2023 v železničnej doprave v rámci diaľkových vnútroštátnych, ako aj regionálnych a prímestských vlakov. Zmeny sa týkajú aj osobnej vlakovej dopravy z obcí hornej Nitry smerom do Topoľčian a Bratislavy. Na trati Bratislava-Nové Mesto – Prievidza budú vlaky R 7xx zastavovať aj v stanici Partizánske zastávka, Veľké Bielice a Žabokreky nad Nitrou, vlak R 757 bude v úseku Topoľčany – Prievidza zastavovať ako vlak kategórie Os. Na trati Prievidza – Topoľčany dochádza k úprave časových polôh všetkých vlakov v súvislosti so zmenami diaľkových vlakov R 7xx. Zmeny príchodov alebo odchodov sú v intervale do...