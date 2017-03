Po výborných výkonoch zbabraná štvrtina

Podrobnosti Uverejnené utorok, 07. marec 2017, 13:08 Prečítané: 11x

Víťazný zápas 35.kola so Svitom naznačil, že sa basketbalisti Prievidze dostávajú do pohody. V nasledujúcom kole cestovali do Spišskej Novej Vsi a aj tam potvrdili, že sa forma vracia.

BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - BC Prievidza 74:101 (25:19, 15:36, 20:29, 14:17)

BK : Juríček 17, Majerčák 12, Henry 11, Antoni 5, Lenárt 3 (Šolevič 15, Krajňák 7, Osvald a Ovčiarik po 2,

Marshall a Muránsky 0)

BC : Marič 24, Dramičanin a Jones po 13, Körner a Krayem po 11 (Milovanovič 15, Ihring 9, Hupka a Jašš

po 2, Batina 1)

TH: 19/15 - 24/16, Fauly: 16 - 19, Trojky: 3 - 9, Rozh.: Zubák, Kovalčík, Životský

Po očakávanom víťazstve Prievidze na Spiši, nasledovala previerka formy v dvoch domácich zápasoch s Komárnom a Lučencom.

BC Prievidza - MBK Rieker COM-therm Komárno 90:74 (28:19, 22:11, 23:25, 17:19)

Prievidza: Jones 25, Körner 12, Dramičanin 11, Marič 6, Batina 5 (Rostampour 11, Milovanovič 9, Ihring 8,

Jašš 2, Hupka 1, Huljak a Pondela 0)

Komárno: Cobb 25, Bilič a Langston po 11, Halada 6, Kuffa 4 (Bojanovský 6, Vido 5, Djordjevič a Marchyn

po 3)

TH: 21/16 - 22/10, Fauly: 23 - 24, Trojky: 4 - 6, Rozhodovali: Brziak, Matejčík, Bara

BC Prievidza - MBK Lučenec 86:93 (26:24, 21:18, 27:18, 12:33)

Prievidza: Jones 29, Dramičanin 12, Marič 11, Batina a Körner po 4 (Ihring 12, Jašš 7, Milovanovič 4,

Rostampour 3)

Lučenec: Pressley 20, Rendla a Stojačič po 16, Blagojevič 10, Rountree 6 (Davis 18, Pipíška 7, Zorvan 0)

TH: 22/13 - 25/14, Fauly: 23 - 20, Trojky: 13 - 9, Rozhodovali: Ženiš, Margala, Sirocký