MiniFootball Winter League 2017

Podrobnosti Uverejnené utorok, 21. marec 2017, 09:55 Prečítané: 4x

Sobotné popoludnie 18.marca žilo v prievidzskej hale futbalom. Zápasmi o prvé a tretie miesto vyvrcholila zimná liga halového futbalu.

O tretie miesto

Predators Prievidza – FISPRO a.s. 7:5 (4:2)

Predators PD: Kiš Martin, Píš Martin, Jankula Marek, Ševčík Ján, Bíreš Ľubomír, Poliak Juraj, Benko

Ladislav, Haulík Marcel, Košík Peter, Knob Sebastián.



FISPRO a.s.: Habalčík Michal, Šaray Miroslav, Richter Jozef, Habalčík Vladimír, Mečiar Stanislav,

Telesz Ján.

Góly: Predators PD: Benko 3, Knob 1, Jankula 1, Ševčík 1, Píš 1.

FISPRO a.s.: Habalčík V. 2, Mečiar 2, Richter 1.



O prvé miesto

FC Trezor – TNF Mia San Mia 3:7 (2:4)

FC Trezor: Kramár Peter, Martinák Roman, Ďuriš Jakub, Bránik Marek, Gebrlín Marek, Šorman

Patrik, Kamdem Gabriel, Kramár Ladislav, Krško Tomáš, Richter Patrik, Grimel Jozef,

Buzna Stanislav, Bránik Ján.

TNF Mia San Mia: Mojžiš Andrej, Kaniansky Tomáš, Filkorn Marek, Petráš Marián, Kalina Peter,

Janovič Michal, Kôstka Milan, Baláž Ľudovít, Čampiš Jozef, Kopál Ľubomír,

Krivák Patrik.

Góly: FC Trezor: Šorman 1, Kamdem 1, Kramár L. 1.

TNF Mia San Mia: Petráš 2, Kôstka 2, Kalina 1, Janovič 1, Čampiš 1.



Konečné poradie MFWL 2017: 1. Miesto TNF Mia San Mia

2. miesto FC Trezor

3. miesto Predators Prievidza

4. miesto FISPRO a.s.

5. miesto FK Tipclub

6. miesto Slovan Team Priwitz

Ocenenia jednotlivcov: najlepší brankár ligy – Mojžiš Andrej/TNF Mia San Mia

najlepší strelec ligy – Benko Ladislav/Predators Prievidza (26 gólov)

najlepší hráč ligy – Kôstka Milan/TNF Mia San Mia