Spišská Nová Ves hostila najlepšie basketbalové tímy mladších žiakov. Do šestice hrajúcej o majstrovský titul sa prebojovali aj prievidzskí mladší žiaci. Inter Bratislava suverénne majstrovstvám kraľoval, o striebro sa pobili Prievidžania, Žilinčania a domáci Spišiaci. Až posledný zápas Prievidza –Spišská Nová Ves rozhodol o druhom mieste MBA. Zverenci trénera Milana Ďuriša a asistenta Dušana Géczyho porazili domácich v dramatickom Zápase 53:50. Prievidžan Filip Bakoš do dostal do „A“ tímu all stars, Marko Géczy do „B“ tímu.Konečné poradie:1. BK Inter Bratislava 5 / 0 432 : 146 10 – majster SR 2016/20172. MBA Prievidza 3 / 2 252 : 281 83. Spišská Nová Ves 3 / 2 249 : 259... Viac...