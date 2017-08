Basketbaloví starší žiaci MBA Prievidza postúpili na finálový turnaj do Žiliny z tretieho miesta, ktoré chceli minimálne obhájiť. Žiaľ, to sa im nepodarilo, ale za neúspech to nemožno pokladať.Chlapci pod vedením Martina Blaha urobili za posledný rok veľký pokrok a ich úspechom je už účasť vo finále a aj titul najlepšieho strelca turnaja, ktorý si vystrieľal Patrik Lukáč. Patrik bol aj v „A“ tíme „All Stars“ turnaja, Maxim Matuška a Matúš Hronský v „Béčku“ All stars . Výsledky MBA Prievidza na „FINAL 4“ 19.-21.5.2017 v Žiline: ŠBK Junior Levice - MBA Prievidza 73:58 (28:40) Lukáč 22 (1 trojka), Hronský 14 (1 trojka a 5 doskokov), Matuška 8... Viac...