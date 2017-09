Hornonitrun 2017 pre všetkých

Podrobnosti Uverejnené streda, 20. september 2017, 07:01 Prečítané: 3x

Tretí ročník úspešnej bežeckej akcie Hornonitrun 2017 napriek nepriaznivému počasiu prilákal takmer 200 mužov a žien na 5 a 10 kilometrové trate. Organizátor - občianske združenie Hornonitriansky beh, v spolupráci s mestami Prievidza a Bojnice, prišiel s novinkou – úpravou trate.

Najúspešnejší po kategóriách

Kategória: Muži 5 km

1. KORČOK Július 1978 SVK B K Hraj Na Tie Nohy 00:17:51

2. KUBÁLEK Štefan 1985 SVK A c hilles Handlová 00:18:18

3. DIKOŠ Martin 1992 SVK 00:18:55

Kategória: Ženy 5 km

1. VALOVÁ Silvia 1991 SVK A K ZVP Lučatín 00:19:04

2. JORDOVA Timea 2000 SVK F it team Prievidza 00:23:19

3. VAJDOVÁ Ľubica 1975 SVK Ješkova Ves 00:25:39

Kategória: Juniori do 19 rokov 9.6 km

1. JAKUBIS Martin 1998 SVK PRIEVIDZA 00:38:24

2. KUBIČKA Lukáš 2001 SVK AK ZTS Martin 00:38:27

3. VOLKOV Peter 1999 SVK HK ALPIN 00:46:00



Kategória: Muži 20-39 rokov 9.6 km



1. PLACHÝ Oliver 1992 SVK KLUB LYŽIAROV NOVÁKY 00:35:20

2. BENKO Tomáš 1987 SVK Š K Achilles Handlová 00:35:31

3. KOVÁČ Vlado 1988 SVK Š K Achilles Handlová 00:35:43



Kategória: Muži 40-49 rokov 9.6 km

1. KYSELICA Pavol 1974 SVK Bánovce nad Bebravou 00:40:28

2. JÁNOŠKA Robert 1969 SVK 00:40:55

3. UHLÁR Miroslav 1974 SVK 00:42:02



Kategória: Muži 50-59 rokov 9.6 km

1. PÁLENÍK Ervín 1962 SVK Activstar Trenčín 00:40:35

2. TUCSOK Robert 1966 SVK Sprint 00:40:57

3. ONDREJIČKA Peter 1963 SVK Adidas runners 00:44:30



Kategória: Muži 60 rokov a viac 9.6 km



1. LIBO Milan 1955 SVK Biatlon Vyhne 00:44:16 00:00:00

2. GUNDA Jozef 1955 SVK pop-corn-kanianka 00:47:15 00:02:59

3. KINCEL Pavol 1951 SVK BSTatran Turany 00:53:49 00:09:33



Kategória: Juniorky do 19 rokov 9.6 km



1. ZEMANOVIČOVÁ Erika 1998 SVK North Gym Prievidza 00:47:49

2. ŠNIRCOVÁ Nina 2000 SVK 00:59:24



Kategória: Ženy 20-39 rokov 9.6 km

1. KREMLOVÁ Katarína 1987 SVK Nitrianske Pravno 00:43:45

2. LOMNICKÁ Lenka 1994 SVK Š K Achilles Handlová 00:47:02

3. VAGÁŇOVÁ Lucia 1990 SVK 00:48:48



Kategória: Ženy 40-49 rokov 9.6 km

1. PÍŠOVÁ Monika 1972 SVK AK Baník Prievidza 00:44:20

2. BIELIKOVA Marcela 1976 SVK KRB Fačkov 00:46:06

3. ŠIATINSKÁ Stanislava 1976 SVK Š K s Handlová 00:48:13

Kategória: Ženy 50-59 rokov 9.6 km



1. VUONGOVÁ Darina 1965 SVK Vuong team Žarnovica 00:55:07

2. MIKLOVIČOVÁ Kamila 1959 SVK - 01:00:54



Ponitriansku stovku odštartoval dážď

Začína to byť tradícia, ale Handlová aj tento rok odprevádzala takmer dve stovky bežcov, chodcov či hubárov,

ako hovoria tým, ktorí si to prišli v úvodzovkách len prejsť, na dlhú 105 kilometrovú trasu do Nitry.

Muži

1.-2. Martin Halász 10:35 (REKORD TRASY)

1.-2. David Pelíšek 10:35 (REKORD TRASY)

3. Patrik Hrotek 11:32

Ženy

1. Viola Drenková 17:25

2. Katarína Gerényiová 18:21

3. Mária Štrbová 19:42

Ozbrojené sily SR

1. Stanislav Skladaný 12:53 (REKORD KATEGÓRIE)

2. Štefan Gregor 13:51

3. Ján Pavlík 17:35