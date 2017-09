Zápasníci z desiatich krajín v Prievidzi

Podrobnosti Uverejnené streda, 20. september 2017, 07:10 Prečítané: 4x

Viac než dve stovky zápasníkov z Česka, Poľska, Ukrajiny, Maďarska, Srbska, Chorvátska, Ruska, Bulharska, Rumunska a Slovenska sa stretlo v Prievidzi na tradičnom medzinárodnom turnaji.

Celkové poradie družstiev:1. Prievidza2. Kaliningrad (RUS)3. Dunajská Streda

Mladší žiaci:

Pucher Patrik (do 40 kg, 2.miesto)

Šmátrala Dávid (do 52 kg, 1. miesto)

Sýkora Dominik (27-29 kg, 2. miesto)

Drdúl Peter (do 68 kg, 3. miesto)

Starší žiaci:

Ouředník Martin (do 74 kg, 2. miesto)

Kadetky:

Rusová Nikola (do 52 kg, 2. miesto)

Nominácia Prievidze: Galamboš, Myšák, Pucher, Hlásny, Domankuš, Šmátrala, Hurtiš, Solnica, Slezák, Lalík, Ouředník M., Ouředník J., Nemec, Trulík, Berki, Bedej, Bursa, Sýkora, Rakovský, Špánik, Lauko R., Radba, Drdúl a Nikolka Rusová, Marcinek a Strýco.