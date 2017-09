Ponitriansku stovku odštartoval dážď

Podrobnosti Uverejnené streda, 20. september 2017, 07:26 Prečítané: 11x

Začína to byť tradícia, ale Handlová aj tento rok odprevádzala takmer dve stovky bežcov, chodcov či hubárov, ako hovoria tým, ktorí si to prišli v úvodzovkách len prejsť, na dlhú 105 kilometrovú trasu do Nitry.

Muži

1.-2. Martin Halász 10:35 (REKORD TRASY)

1.-2. David Pelíšek 10:35 (REKORD TRASY)

3. Patrik Hrotek 11:32

Ženy

1. Viola Drenková 17:25

2. Katarína Gerényiová 18:21

3. Mária Štrbová 19:42

Ozbrojené sily SR

1. Stanislav Skladaný 12:53 (REKORD KATEGÓRIE)

2. Štefan Gregor 13:51

3. Ján Pavlík 17:35