Olympijský futsal v Prievidzi

Hokejisti Prievidze cestovali do Bratislavy – do Hanuliakova, kde má domáci ľad tím HC OSMOS Bratislava "B", s odhodlaním priviesť aspoň bodík. Po dobrom výkone sa Prievidžanom podarilo vyhrať 5 : 2 a do tabuľky si pripísali tri dôležité body. O góly Prievidze sa podelili dvojgólový Marek Mendel, Matúš aj Dávid Pánisovci a Igor Bátora. HC OSMOS Bratislava "B" – HC Prievidza 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)Góly za PD: 20. Matúš Pánis, 30. Igor Bátora, 37. a 54. Marek Mendel, 50. Dávid PánisHC PD: Talár – Beňadik, Bátora, Danko, Vážan, M. Kováč, Macháč – D. Pánis, M. Mendel, Toman, M. Pánis,Kerata, Uhliar, A. Jaško, Hegli, ŠvecStrely... Viac...