Nováčik odišiel s prehrou, ale dal 82 bodov

Výborný vstup do zápasu vydržal Handlovčanom v Leviciach takmer celú prvú štvrtinu. V posledných dvoch minútach domáci vyrovnali a dostali sa do vedenia, ktoré už z rúk nepustili do konca zápasu. BK Levickí Patrioti - MBK Handlová 97:73 (26:20, 25:11, 21:17, 25:25)Levice: Vašl 20, Djurič 19, Krajčovič 10, Bojanovský 9, Kurbas 6 (Žiak 16, Bachan 11, Sims 6, Adámik, Lukniš, Slaninka a Zigo 0)Handlová: Tyus 21, Stanojevič 20, Tresač 12, Zejak 5, Novysedlák 0 (J. Djordjevič 13, Haviar 2, Dolník, Dratva, Mátych a Štefek 0)TH: 20/15 - 20/15, Fauly: 25 - 26, Trojky: 8 - 6, Rozhodovali: Pipíška, Matejčík, Bartoš