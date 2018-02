V poslednom zápase základnej časti najvyššej súťaže vodnopólistov Nováčania vysoko vyhrali nad Topoľčanmi 23:4 a do nadstavbovej časti idú z prvého miesta. Zápas sa hral v Topoľčanoch. Nadstavbová časť sa začína až 10. marca, pre reprezentačnú prestávku, v ktorej Slovensko bude bojovať v kvalifikácií o postup na ME v Španielsku. Dohrávka 14. kola:KVP Nováky vs Piraňa SC Topoľčany 23:4 (8:0, 3:1, 9:0, 3:3)Góly KVP: Kováčik 5, Čaraj 5, Úradnik Michal 4, Bielik 2, Martanovič 2, Ďurak 2, Tisaj 1, Berlanský 1,Úradnik Jaro 1 Po základnej časti:1. KVP Nováky 12 10 1 1 220:74 212. ŠK Hornets 12 10 1 1 209:59 213. Slávia UK 12 9 0 3 158:90 184. Modrí... Viac...