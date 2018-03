Prehra Prievidze gólom v závere

Podrobnosti Uverejnené pondelok, 12. marec 2018, 13:35 Prečítané: 189x

18.kolom v sobotu 10.marca otvorili futbalisti FC Baník Prievidza jarnú časť tretej futbalovej ligy stetnutím s futbalistami FKM Nové Zámky.

Prievidza – Nové Zámky 0 : 1.

Zmeny v kádri FC Baník PrievidzaTréner Vladimír Helbich – Prievidza, Banská Bystrica,Ružomberok,Cyprus,Prešov,Dudince,L.Mikuláš

Posily :

Marek Belanec – ukončenie hosťovania v Kanianke

Vladimír Cicko – hosťovanie z TJ Družstevník Nedožery - Brezany

Adrián Turza – hosťovanie z FK Dubnice

Ladislav Szűcs - hosťovanie z FK Dubnice

Dušan Geráth – návrat zo zahraničia

Zo starého kádra zostali :

Dávid Kozák, Juraj Jánošík, Ľuboslav Kopál, Milan Šifalovič, Dominik Viktory, Tomáš Gunda, Róbert Sluka, Dávid Šlabjar a brankár Tomáš Lehocký.

Odišli :

Dušan Bublák - prestup do ŠK Vegum Dolné Vestenice

Jozef Čertík - prestup do Rakúska

Peter Halmeš - hosťovanie v Tomášove

Andrej Turančík - prestup do TJ Partizán Cigeľ

Radovan Babašta – ukončenie hosťovania z TJ Baník Sebedražie, dnes TJ Partizán Cigeľ

Tiep Pham Thanh - prestup do OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom B – Podhradie

Alexander Kováčik – hosťovanie v Kanianke

Marek Búry – hosťovanie v MFK Dukla Banská Bystrica

Adrián Krausko - prestup do FK Dubnica nad Váhom