Basketbalisti Prievidze z tretieho miesta do play-off

Volejbalisti pokračovali play-off už druhým zápasom. Prvý, domáci, vyhrali hráči VK Prievidza nad Trenčínom 3:1, v piatok 2.marca cestovali na odvetu do krajského mesta. Vicemajster nedal mladíkom žiadnu šancu a vyhral 3:0 po setoch 25:12,25:16 a 25:17. Prievidžania tak vyhrali sériu 2:0 a postúpili do semifinále. Ich súperom v sobotu 10.marca bude víťaz série medzi Svidníkom a Košicami, kde je stav na zápasy 1:1. Extraligy mužov, play off, štvrťfinále - 2. zápas:COP Trenčín - VK Prievidza 0:3 (-12, -16, -17) - na zápasy 0:2Prievidza postúpila do semifináleTrenčín: Goč 1, Kozák 12, Jendrejčák 5, Marinič 2, Ondruš 2, Kyjanica 4, liberá Kurej a Ružbaský (Vančo 3, Remenár... Viac...