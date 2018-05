V Rudne sa súťažilo v ťažkých podmienkach

Sezóna zápasníkov - starších žiakov vyvrcholila 21.apríla Majstrovstvami Slovenska v Rimavskej Sobote. Medzi 21. klubmi a 102 pretekármi bojovali o tituly aj zápasníci ZK Baník Prievidza.15-ka zápasníkov z Prievidze sa pod vedením Libora Mokrého staršieho a mladšieho držala výborne, keď vyhrala súťaž družstiev.Striebro si v Rimavskej Sobote vybojoval Solnica, bronzoví boli vo svojich váhach Sýkora, Bursa a Pucher.Mesto a klub reprezentovali aj rozhodcovia Vladimír Laco a Róbert Lacko. Družstvá : 1.ZK Baník Prievidza (37 bodov)2.ZK Dunajská Streda (34 bodov)3. MZK Bánovce nad Bebravou (33 bodov). Umiestenenie pretekárov Prievidze:Sýkora – bronz (do 35 kg)Solnica – striebro (do 41 kg)Rakovský – 4. miesto (do 41 kg)Bursa – bronz... Viac...