7. ročník Memoriálu Jána Urminského

Juniori MBA Prievidza na finálovom turnaji porazili Majstra Slovenska 2017/2018 Junior Levice, ale na viac ako na štvrté miesto to nestačilo. V úvodnom zápase prehrali s najväčším favoritom – domácou Považskou Bystricou a aj v boji o medailu s hráčmi Spišskej Novej Vsi. Útechou je zaradenie Mokráňa do all stars tímu turnaja a Pondelu do druhej najlepšej päťky. Výsledky a tabuľku nájdete na našom webe. Výsledky BK 04 AC LB SNV - ŠBK Junior Levice 70:79 (29:36) IMC Slovakia P.Bystrica - MBA Prievidza 73:52 (30:27) IMC Slovakia P.Bystrica - ŠBK Junior Levice 57:64 (25:29) BK 04 AC LB SNV - MBA Prievidza 84:74 (43:31) ŠBK Junior Levice... Viac...