Malá Janova Lehota veľkým víťazom

Podrobnosti Uverejnené štvrtok, 26. júl 2018, 12:03 Prečítané: 4x

MY Hornonitrianske noviny po úspešnej „Jedenástke jesene 2017“ pre hráčov z nižších súťaží, zorganizovali v sobotu 21.júla na futbalovom ihrisku MFK Baníka Handlová nultý - či prvý ročník futbalového turnaja pre širokú verejnosť.



L-TradeZvolen – Galacticos 1:4

FC Alko-JN Club - MFK Handlová B 2:2

Galacticos - FC Alko-JN Club 5:1

MFK Handlová B – Galacticos 1:4

Načo Názov - L-Trade Zvolen 3:1

FC Alko-JN Club - Načo Názov 3:1

Načo Názov - MFK Handlová B 4:1

L-Trade Zvolen - FC Alko-JN Club 3:1

Galacticos - Načo Názov 1:4

MFK Handlová B - L-Trade Zvolen 1:3

Poradie: 1. Načo Názov, 2. Galaktikos, 3. L-Trade Zvolen, 4. FC Alko-JN Club, 5. MFK Handlová B.

SKUPINA B

Stavdom - No Name Team Prievidza 4:0

Old BoysGewis - ARKÁDIA 1FC Žilina 0:1

ARKÁDIA 1FC Žilina - TJ Družstevník Janova Lehota 2:2

No Name Team Prievidza - Old BoysGewis 4:3

TJ Družstevník Janova Lehota - No Name Team Prievidza 1:1

Stavdom - Old BoysGewis 3:4

TJ Družstevník Janova Lehota – Stavdom 1:1

ARKÁDIA 1FC Žilina - No Name Team Prievidza 6:0

Old BoysGewis - TJ Družstevník Janova Lehota 1:4

ARKÁDIA 1FC Žilina – Stavdom 2:1

Poradie: 1. ARKÁDIA 1FC Žilina, 2. TJ Družstevník Janova Lehota, 3. Stavdom, 4. No Name Team Prievidza, 5. Old BoysGewis.

SKUPINA C

MFK Handlová A - Hyeny Kremnica 0:2

Slovan Team Priwitz - KERAM Lučenec 4:2

7edma Patrioti – MFK Handlová C 10:0

KERAM Lučenec - 7edma Patrioti 1:6

Hyeny Kremnica - Slovan Team Priwitz 1:3

MFK Handlová C - KERAM Lučenec 2:4

7edma Patrioti - Hyeny Kremnica 6:1

MFK Handlová A - Slovan Team Priwitz 4:0

Hyeny Kremnica - MFK Handlová C 9:2

7edma Patrioti - MFK Handlová A 5:1

KERAM Lučenec - Hyeny Kremnica 0:6

MFK Handlová A - MFK Handlová C 7:5

Slovan Team Priwitz - 7edma Patrioti 3:5

KERAM Lučenec - MFK Handlová A 1:5

MFK Handlová C - Slovan Team Priwitz 0:2

Poradie: 1. 7edma Patrioti, 2. Hyeny Kremnica, 3. MFK Handlová A, 4. Slovan Team Priwitz, 5. KERAM Lučenec, 6. MFK Handlová C.

SKUPINA D

AtleticoNovejsa - FC Baník Prievidza – ženy 4:4

TNF Mia San Mia - FC GB Minners 1:0

FC Kapor - AtleticoNovejsa 1:4

Extrowert PE - TNF Mia San Mia 1:5

FC GB Minners - Extrowert PE 4:1

TNF Mia San Mia - FC Baník Prievidza – ženy 6:1

FC Baník Prievidza - ženy - FC GB Minners 2:2

FC Kapor - TNF Mia San Mia 0:2

FC GB Minners - FC Kapor 0:3

TNF Mia San Mia - AtleticoNovejsa 1:2

Extrowert PE - FC Baník Prievidza – ženy 0:1

AtleticoNovejsa - FC GB Minners 1:3

FC Kapor - Extrowert PE 2:0

Extrowert PE - AtleticoNovejsa 1:5

FC Baník Prievidza - ženy - FC Kapor 1:3

Poradie: 1. TNF Mia San Mia, 2. AtleticoNovejsa, 3. FC Kapor, 4. FC GB Minners, 5. FC Baník Prievidza – ženy, 6. Extrowert PE.

OSEMFINÁLE

Načo Názov – No Name Prievidza 3:1

Galaktikos – Stavdom 1:0

L-Trade Zvolen – TJ Družstevník Janova Lehota 2:3pk

FC Alko-JN Club - ARKÁDIA 1FC Žilina 1:2

7edma Patrioti – FC GB Minners 3:0

Hyeny Kremnica – FC Kapor 5:0

MFK Handlová A – AtleticoNovejsa 2:3

Slovan Team Priwitz – TNF Mia San Mia 2:1

SEMIFINÁLE

Hyeny Kremnica - TJ Družstevník Janova Lehota 0:1

AtleticoNovejsa – 7edma Patrioti 1:4

O 3. MIESTO

Hyeny Kremnica - AtleticoNovejsa 3:2pk

FINÁLE

TJ Družstevník Janova Lehota – 7edma Patrioti 2:1pk

Najlepší hráč: Vladimír Širáň (TJ Družstevník Janova Lehota)

Najlepší brankár: Tomáš Kračmer (7edma Patrioti)

Najlepší rozhodca: Zdenko Šovčík