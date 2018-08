PumpCup 2018 v Novákoch

Podrobnosti Uverejnené štvrtok, 02. august 2018, 09:25 Prečítané: 1x

Viete,čo je to pumptrack? Je to dráha pre horské bicykle, ktorá je jedinečná tým, že namiesto pedálovania používate svoje telo a pohyby na generovanie rýchlosti.

Ak túto techniku zvládnete, oceníte to najmä v teréne.

Kompletné výsledky

Odrážadlá 0 – 4 rokov

Poradie

Meno

Štartové číslo

Lepší čas z 2 kôl

Bydlisko

1.

Marek Šutinský

58

30,22

Nitrianske Rudno

2.

Richard Matiaško

70

40,61

Bystričany

3.

Sebastián Ugróczy

44

47,01

Pravenec

4.

Lukáš Suchý

42

49,79

Žarnovica

5.

Melisa Čillíková

65

1,04,45

Trebostovo

Najmladšia účastníčka preteku Melisa Čillíková 2 roky.

Junior 5 -7 rokov

Poradie

Meno

Št. číslo

Lepší čas z 2 kôl

Bydlisko

Klub

1.

Martin Šutinský

57

36,36

Nitr. Rudno

2.

Juraj Kapusta

63

37,61

Bratislava

3.

Samuel Cvik

29

39,76

Nové Zámky

B.R.S.-ZC

4.

Jakub Stano

71

40,42

Topoľčianky

5.

Alex Petriska

32

40,59

Nováky

6.

Matúš Ševčík

634

42,20

Žarnovica

B.R.S.-ZC

7.

Adam Cimerman

54

47,69

Badín

8.

Jakub Ugróczy

45

48,26

Pravenec

9.

Lukáš Glezgo

43

49,44

Horná Ždaňa

10.

Sebastián Čillík

64

51,98

Trebostovo

B.R.S.-ZC

B.R.S.-ZC = BIKE RACING SLOVAKIA ŽARNOVICA

Junior 8 - 11 rokov

Poradie

Meno

Št. číslo

Lepší čas z 2 kôl

Bydlisko

Klub

1.

Šimon Matiaško

636

31,10

Nová Lehota

B.R.S.-ZC

2.

Filip Repiský

112

31,52

Žarnovica

B.R.S.-ZC

3.

Adrián Pastucha

83

31,75

Báhoň

B.T.C.-Vajnory

4.

Samuel Čajkovič

60

33,47

Nováky

5.

Matej Benko

48

33,86

Žarnovica

6.

Matej Kapusta

62

34,73

Bratislava

7.

Adam Suchý

104

36,35

Žarnovica

B.R.S. - ZC

8.

Matúš Maďar

118

36,95

Žarnovica

B.R.S. - ZC

9.

Marián Balaj

59

37,35

Nováky

10.

Michal Cimerman

53

58,34

Badín



Junior 12 – 15 rokov

Poradie

Meno

Št. číslo

Lepší čas z 2 kôl

Bydlisko

Klub

1.

Kamil Fábry

36

27,80

Nitrica

2.

Daniel Hradský

47

29,05

Šenkvice

MAD STYLE RACING

3.

Adam Rybár

51

29,21

Lehota pod Vtáčnikom.

4.

Sebastián Proksch

52

29,33

Čereňany

5.

Stano Baránek

39

29,39

Myjava

Bikros Myjava

6.

Jakub Volfinau

50

29,88

Banská Štiavnica

B.R.S. Žarnovica

7.

Patrik Puka

609

30,29

Žarnovica

B.R.S. - ZC

8.

Juraj Holič

38

30,35

Myjava

Bikros Myjava

9.

Samuel Matonok

41

30,51

Žarnovica

B.R.S.-ZC

10.

Samuel Kúdela

78

30,97

Nováky

11.

Michal Blahút

42

31,30

Žarnovica

B.R.S. - ZC

12.

Michal Žárožský

49

32,12

Banská Štiavnica

B.R.S. - ZC

13.

Fabián Humaj

37

32,95

Dolné Vestenice

14.

Juraj Maďar

105

34,10

Žarnovica

B.R.S. - ZC

15.

Adam Dražo

18

34,54

Horná Trnávka

B.R.S. - ZC

16.

Filip Matiaško

56

35,69

Bystričany



Master 36+

Poradie

Meno

Št. číslo

Lepší čas z 2 kôl

Bydlisko

Klub

1.

Branislav Repiský

102

31,04

Žarnovica

B.R.S. - ZC

2.

Pavel Matiaško

55

31,54

Nová Lehota

B.R.S. - ZC

3.

Juraj Maďar

627

40,15

Žarnovica

B.R.S. - ZC

Elite 16 – 18 rokov

Poradie

Meno

Št. číslo

Lepší čas z 2 kôl

Bydlisko

Klub

1.

Adam Chalmoviansky

81

25,66

Zem.Kostolany

2.

Šimon Rigas

72

26,42

Trenčín

BE FLY

3.

Lukáš Potančok

79

26,98

B. Bystrica

ABSOLUT

4.

Patrik Bobok

61

30,75

Nováky

5.

Matej Bulko

82

31,88

Trenčín



Elite 19 – 35 rokov

Poradie

Meno

Št. číslo

Lepší čas z 2 kôl

Bydlisko

Klub

1.

Šimon Rus

69

24,83

Nováky

Pumptrack Nov.

2.

Filip Čillík

66

26,45

Trebostovo

B.R.S. - ZC

3.

Lukáš Paštrnák

33

26,55

Žarnovica

ABSOLUT

4.

Marek Žabka

75

27,62

Prievidza

5.

Adam Haviar

34

27,75

Žarnovica

B.R.S. - ZC

6.

Martin Krnáč

80

28,38

B. Bystrica

7.

Marek Gunda

67

28,41

Nováky

Pumptrack Nov.

8.

Martin Líška

40

28,57

Šúrovce

AB Sereď

9.

Libor Páleník

84

29,90

Prievidza

10.

Michal Tuchyňa

68

30,25

L. Mikuláš

11.

Martin Madigar

76

30,47

Prievidza

12.

Jaroslav Švec

74

33,63

Prievidza

13.

Augustín Ugróczy

46

34,93

Pravenec

14.

Jakub Franko

73

-

N.M nad Váhom

TNV RACING NOVÁKY

15.

Michal Jankula

77

-

Prievidza



Ženy 7 - 15 rokov

Poradie

Meno

Št. číslo

Lepší čas z 2 kôl

Bydlisko

Klub

1.

Viktória Danková

101

49,00

Žarnovica

B.R.S. - ZC

2.

Linda Dražová

19

1,00,44

H. Trnávka

3.

Olívia Černáková

23

1,08,23

H. Trnávka



Ženy 16 - 35 rokov

Poradie

Meno

Št. číslo

Lepší čas z 2 kôl

Bydlisko

Klub

1.

Kristína Madarasová

186

28,77

Trnava

MAD STYLE RACING

2.

Zuzana Kurková

35

42,23

Žarnovica

ABSOLUT