Majstri začali majstrovsky

Sedem karatistov Športovej školy karate Prievidza nastúpilo v Košiciach do prvých bojov o Slovenský pohár kadetov, juniorov a U 21. Výsledkom ich snaženia je 5 medailí. O najcennejšie sa postarali Laura Líšková, Vanda Vaňová a Nikoleta Merašická. Nikola Jakubechová bola druhá, Samuel Chalupčík tretí.V rovnakom čase v Santiagu de Chile bojovala o body do olympijskej kvalifikácie 19- ročná Ema Brázdová. Ema skončila deviata a dostala sa do najlepšej 50 na svete Výsledky 1. kola Slovenského pohára kadetov a juniorov, U21 v Košiciach (22. september 2018)1. miesto: Lišková Laura Kata mladšie kadetky 12-13 rokov1. miesto: Vaňová Vanda Kata juniorky 16-17 rokov1. miesto: Merašická Nikoleta Kata staršie juniorky 18-20 rokov2. miesto Jakubechová... Viac...