113 bodov nestačilo na 6. miesto

Po pohárovej prestávke vycestovali volejbalisti VK Prievidza v sobotu 23. februára do Prešova na zápas štvrtého kola nadstavbovej časti. Prvý set patril jednoznačne hosťom, ten vyhrali na 16 bodov. Druhý bol vyrovnaný do stavu 11:11, potom set vzali do svojich rúk Prievidžania a vyhrali ho 25:18. V treťom dlho vyhrávali domáci, ale v dramatickej koncovke po štyroch mečbaloch boli úspešnejší hostia z Prievidze. Prešov – Prievidza 0:3. Kohúti, bez ohľadu na výsledky posledných dvoch zápasov, postupujú do play-off z prvého miesta. SKUPINA O 1. - 4. MIESTOVK MIRAD PU PREŠOV - VK PRIEVIDZA 0:3 (-16, -18, -28).Prešov: Červeň 3, Jurko 2, Hudák 3, Mikovčík 6, Rajduga... Viac...