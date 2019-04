Cyklomaratón už po desiaty raz

Podrobnosti Uverejnené pondelok, 15. apríl 2019, 09:54 Prečítané: 15x

Cyklistický klub Stejskal Team Prievidza zorganizoval tradičný cyklomaratón.

10 ročník Prievidzského Cyklomaratónu Merida Cup 2019

Celkové poradie

Por

Št.č.

Štát

Priezvisko

Meno

Ročník

Klub

čas

1

79

Hungary

Gábor

Fejes

1989

Cyklistický klub SPARTAK TLMAČE

2:57:21

2

46

SVK

Roman

BRONIŠ

1976

TJ SLÁVIA Športové gymnázium Trenčín

2:57:21

3

69

SVK

Dávid

KAŠKO

1997

Cyklistický tím FIREFLY

2:57:21

4

38

SVK

Ondrej

KUBALA

1992

TOP SPORT TEAM

2:57:21

5

5

SVK

Viktor

Feľko

1996

Sportakus cycling team

2:57:46

6

74

SVK

Štefan

NÔTA

1994

Cyklistický klub SPARTAK TLMAČE

2:57:46

7

67

SVK

Tomáš

CEPKA

1982

B&P cycling TEAM

2:57:46

8

84

SVK

Tomáš

VALÍČEK

1986

PROefekt team

2:57:46

9

49

SVK

Tomáš

BAŽÍK

2000

TJ SLÁVIA Športové gymnázium Trenčín

2:57:46

10

57

SVK

Ondrej

MAČAJ

1988

Cyklistický klub SPARTAK TLMAČE

2:57:46

11

54

SVK

Zdenko

ZEMAN

1970

Bike-Centrum, Dubnica nad Váhom

2:57:46

12

15

SVK

Pavol

Polievka

1969

Bratranci

2:57:46

13

89

SVK

Michal

VOZÁR

1981

Cykloklub SENEC

2:57:46

14

13

SVK

Tomáš

Harag

1995

Bratranci

2:57:46

15

14

SVK

Peter

Petráš

1970

Bratranci

2:57:46

16

16

SVK

Martin

Leitman

1991

Bratranci

2:57:46

17

86

SVK

Roman

MUŽILA

1983

Cyklisti Trnava

2:57:46

18

96

SVK

Martin

SIRAN

1987

PROefekt team

2:57:46

19

65

SVK

Peter

MAURSKÝ

1984

OSMOS HEALTH

2:57:46

20

85

SVK

Dominik

Sýkora

1993

Discovery Cycling

2:57:46

21

71

SVK

Michal

Zákopčan

1979

Maraton.Bike

2:57:46

22

80

Hungary

Barnabás

Fekete

1974

Miskolc

2:57:46

23

20

SLO

Tomáš

Šemže

1968

KK Postojna

2:57:46

24

51

SVK

Martin

MEČIAR

2001

PROefekt team

2:57:46

25

2

SVK

Viliam

RIDZOŇ

1975

VELOSVET cycling team Prievidza

2:57:46

26

60

SVK

Stanislav

STUPÁR

1993

Cyklistický klub Rimavská Sobota

2:57:46

27

42

SVK

Andrej

ANTAL

2001

TJ SLÁVIA Športové gymnázium Trenčín

2:57:46

28

94

SVK

Matej

Burian

1997

Trenčín

2:57:46

29

70

SVK

Norbert

LÁNIK

1969

Cyklo Klub Dynamax Nitra

2:57:46

30

45

SVK

Alex

ZEMAN

1998

TJ SLÁVIA Športové gymnázium Trenčín

2:57:46

31

55

SVK

Kristián

Kopecký

1996

CK Spišská Nová Ves

2:57:46

32

93

SVK

Ivan

KOLLÁR

1975

Cyklisti Trnava

2:57:46

33

52

SVK

Richard

DUŠKA

1999

AŠK INTER Bratislava

2:57:46

34

21

SVK

Michal

Simaľa

1992

Čimhová

2:57:46

35

58

SVK

Tomáš

Králik

1987

Zvolenský čerti

2:57:46

36

102

SVK

Ondrej

STREČKO

1983

R.C.T. Martin

2:57:46

37

92

SVK

Adrian

Zvara

1987

Slovenský Grob

2:57:46

38

6

SVK

Stanislav

ŠIŠLÁK

1960

CK FALANGE Bratislava

2:57:46

39

81

SVK

Dušan

ČIČMANEC

1982

OSMOS HEALTH

2:57:46

40

25

SVK

Ján

Skubík

1979

Liptovský Mikuláš

2:57:46

41

36

SVK

Michal

PODHRADSKÝ

1988

Sportakus Cycling Team

2:57:46

42

43

SVK

Samuel

DUDA

2000

TJ SLÁVIA Športové gymnázium Trenčín

2:57:46

43

39

SVK

Ján

KRÁLIK

1997

CyS - Akadémia Petra Sagana

2:57:46

44

18

SVK

Juraj

Dušička

1978

Prievidza

2:57:46

45

98

SVK

Peter

TICHÝ

1993

CyS - Akadémia Petra Sagana

2:57:46

46

48

SVK

Ivan

HAVRAN

2000

TJ SLÁVIA Športové gymnázium Trenčín

2:57:46

47

26

SVK

Tomáš

Hrebeňár

1983

CK Dolný Kubín

2:57:46

48

73

SVK

Stanislav

BÉREŠ

1992

Cyklistický klub SPARTAK TLMAČE

2:57:46

49

68

SVK

Ľuboš

MALOVEC

1994

Cyklistický klub SPARTAK TLMAČE

2:57:46

50

35

SVK

Miroslav

BALKO

1986

Cyklistický klub Postrádateľní

2:57:46

51

24

SVK

Michal

Zahradník

1980

Liptovský Mikuláš

2:57:46

52

56

SVK

Tibor

Kilian

1992

CK MŠK Kežmarok

2:57:46

53

61

svk

Oliver

Lazo

1974

Bike team Juhasky

2:57:46

54

34

SVK

Michal

BALKO

1986

Cyklistický klub Postrádateľní

2:57:46

55

47

SVK

Radovan

VRABEL

2000

TJ SLÁVIA Športové gymnázium Trenčín

2:58:09

56

64

SVK

Ernest

SZIGL

1994

OSMOS HEALTH

2:58:26

57

63

SVK

Miroslav

HANTÁK

1988

Cyklistický klub Piešťany

3:02:05

58

32

SVK

Adam

KOPČEK

1998

CK Banská Bystrica

3:02:05

59

4

SVK

Andrej

LEDNICKÝ

1974

VELOSVET cycling team Prievidza

3:02:05

60

66

SVK

Peter

Balag

1983

0

3:02:05

61

41

SVK

Milan

TOMÁŠKA

1971

Cyklisti Trnava

3:02:05

62

50

SVK

Michal

Tomka

1983

Dicaver Cycling

3:02:05

63

59

SVK

Róbert

Malatinec

1990

Zvolenský čerti

3:02:05

64

30

CZ

Jan

Valný

1996

Open Cycling Academy, Brno

3:02:05

65

31

SVK

Ján

KOPČEK

1970

CK Banská Bystrica

3:02:05

66

88

SVK

Marián

MIČEK

1977

Cykloklub SENEC

3:02:05

67

78

SVK

Luboš

Foltán

1984

Partizánske

3:02:05

68

12

SVK

Ricahrd

Mazan

1992

Bratranci

3:02:05

69

19

SVK

Miloš

PALIČKA

1965

Cykloklub Vlkanová - WITZENMANN

3:02:05

70

28

SVK

Lívia

HANESOVÁ

1982

CK Banská Bystrica

3:02:05

71

97

SVK

Martin

WACHS

1990

Cyklistický klub SPARTAK TLMAČE

3:02:05

72

75

SVK

Marek

URBANČOK

1990

OZ Okolo Malohontu

3:02:05

73

22

SVK

Milna

Wilson

2000

Rabča

3:02:05

74

9

SVK

František

Junás

1976

Partizánske

3:02:05

75

53

SVK

Miroslav

MALÍŠEK

2000

PROefekt team

3:02:17

76

10

SVK

Dalibor

Trgiňa

1975

Chrenovec

3:04:10

77

87

SVK

Lukáš

BACHRATÝ

1981

Cyklisti Trnava

3:05:24

78

62

SVK

Ladislav

ŠAFFO

1959

Klub nadšencov amatérskej cyklistiky

3:05:24

79

82

SVK

Marián

Bodina

1986

Považská Bystrica

3:05:24

80

63

SVK

Miroslav

HANTÁK

1988

Cyklistický klub Piešťany

3:05:53

81

23

SVK

Marián

Trančo

1977

Dolný Kubín

3:09:29

82

90

SVK

Martin

VRBJAR

1987

Cykloklub SENEC

3:14:46

83

40

SVK

Silvester Miloslav

SNITKA

1965

CK FALANGE Bratislava

3:22:22

84

27

SVK

Ladislav

Longauer

1950

CK Banská Bystrica

3:33:10

85

8

SVK

Roman

Veterník

1966

Prievidza

3:33:10

86

76

SVK

Tomáš

Chvojka

1977

Martin

3:33:10

87

95

SVK

Denis

Miklovič

1994

Pobedím

3:40:18

88

37

SVK

Xaver

Kamhal

1999

Ružomberok

4:09:23

89

77

SVK

Juraj

Černek

2002

Senica

4:10:12

90

3

SVK

Peter

Lednický

1970

Martin

DNF

91

29

CZ

Martin

Šicha

1981

Open Cycling Academy, Brno

DNF

92

44

SVK

Matej

DUDÁK

1999

TJ SLÁVIA Športové gymnázium Trenčín

DNF

93

72

SVK

Filip

Kločan

1998

Maraton.Bike

DNF

94

33

SVK

Jakub

KOPČEK

1996

CK Banská Bystrica

DNF

95

83

SVK

Jakub

PISOJA

1995

PROefekt team

DNF

96

91

SVK

Tomáš

HANUSKA

1987

VELOSVET cycling team Prievidza

DNF

97

101

SVK

Peter

Kubina

1981

Bratislava

DNF

Prividza 14.4.2019

Hlavný rozhodca: Daniel Fejo

Riaditeĺ pretekov: Róbert Svrček

Poradie ketegorie

Muži 18 - 29

Št.č.

Štát

Priezvisko

Meno

Ročník

Klub

čas

1

69

SVK

Dávid

KAŠKO

1997

Cyklistický tím FIREFLY

2:57:21

A

2

38

SVK

Ondrej

KUBALA

1992

TOP SPORT TEAM

2:57:21

A

3

5

SVK

Viktor

Feľko

1996

Sportakus cycling team

2:57:46

A

4

74

SVK

Štefan

NÔTA

1994

Cyklistický klub SPARTAK TLMAČE

2:57:46

A

5

49

SVK

Tomáš

BAŽÍK

2000

TJ SLÁVIA Športové gymnázium Trenčín

2:57:46

A

6

13

SVK

Tomáš

Harag

1995

Bratranci

2:57:46

A

7

16

SVK

Martin

Leitman

1991

Bratranci

2:57:46

A

8

85

SVK

Dominik

Sýkora

1993

Discovery Cycling

2:57:46

A

9

51

SVK

Martin

MEČIAR

2001

PROefekt team

2:57:46

A

10

60

SVK

Stanislav

STUPÁR

1993

Cyklistický klub Rimavská Sobota

2:57:46

A

11

42

SVK

Andrej

ANTAL

2001

TJ SLÁVIA Športové gymnázium Trenčín

2:57:46

A

12

94

SVK

Matej

Burian

1997

Trenčín

2:57:46

A

13

45

SVK

Alex

ZEMAN

1998

TJ SLÁVIA Športové gymnázium Trenčín

2:57:46

A

14

55

SVK

Kristián

Kopecký

1996

CK Spišská Nová Ves

2:57:46

A

15

52

SVK

Richard

DUŠKA

1999

AŠK INTER Bratislava

2:57:46

A

16

21

SVK

Michal

Simaľa

1992

Čimhová

2:57:46

A

17

43

SVK

Samuel

DUDA

2000

TJ SLÁVIA Športové gymnázium Trenčín

2:57:46

A

18

39

SVK

Ján

KRÁLIK

1997

CyS - Akadémia Petra Sagana

2:57:46

A

19

98

SVK

Peter

TICHÝ

1993

CyS - Akadémia Petra Sagana

2:57:46

A

20

48

SVK

Ivan

HAVRAN

2000

TJ SLÁVIA Športové gymnázium Trenčín

2:57:46

A

21

73

SVK

Stanislav

BÉREŠ

1992

Cyklistický klub SPARTAK TLMAČE

2:57:46

A

22

68

SVK

Ľuboš

MALOVEC

1994

Cyklistický klub SPARTAK TLMAČE

2:57:46

A

23

56

SVK

Tibor

Kilian

1992

CK MŠK Kežmarok

2:57:46

A

24

47

SVK

Radovan

VRABEL

2000

TJ SLÁVIA Športové gymnázium Trenčín

2:58:09

A

25

64

SVK

Ernest

SZIGL

1994

OSMOS HEALTH

2:58:26

A

26

32

SVK

Adam

KOPČEK

1998

CK Banská Bystrica

3:02:05

A

27

59

SVK

Róbert

Malatinec

1990

Zvolenský čerti

3:02:05

A

28

30

CZ

Jan

Valný

1996

Open Cycling Academy, Brno

3:02:05

A

29

12

SVK

Ricahrd

Mazan

1992

Bratranci

3:02:05

A

30

97

SVK

Martin

WACHS

1990

Cyklistický klub SPARTAK TLMAČE

3:02:05

A

31

75

SVK

Marek

URBANČOK

1990

OZ Okolo Malohontu

3:02:05

A

32

22

SVK

Milna

Wilson

2000

Rabča

3:02:05

A

33

53

SVK

Miroslav

MALÍŠEK

2000

PROefekt team

3:02:17

A

34

95

SVK

Denis

Miklovič

1994

Pobedím

3:40:18

A

35

37

SVK

Xaver

Kamhal

1999

Ružomberok

4:09:23

A

36

77

SVK

Juraj

Černek

2002

Senica

4:10:12

A

37

44

SVK

Matej

DUDÁK

1999

TJ SLÁVIA Športové gymnázium Trenčín

DNF

A

38

72

SVK

Filip

Kločan

1998

Maraton.Bike

DNF

A

39

33

SVK

Jakub

KOPČEK

1996

CK Banská Bystrica

DNF

A

40

83

SVK

Jakub

PISOJA

1995

PROefekt team

DNF

A

Muži 30 - 39

1

79

Hungary

Gábor

Fejes

1989

Cyklistický klub SPARTAK TLMAČE

2:57:21

B

2

67

SVK

Tomáš

CEPKA

1982

B&P cycling TEAM

2:57:46

B

3

84

SVK

Tomáš

VALÍČEK

1986

PROefekt team

2:57:46

B

4

57

SVK

Ondrej

MAČAJ

1988

Cyklistický klub SPARTAK TLMAČE

2:57:46

B

5

89

SVK

Michal

VOZÁR

1981

Cykloklub SENEC

2:57:46

B

6

86

SVK

Roman

MUŽILA

1983

Cyklisti Trnava

2:57:46

B

7

96

SVK

Martin

SIRAN

1987

PROefekt team

2:57:46

B

8

65

SVK

Peter

MAURSKÝ

1984

OSMOS HEALTH

2:57:46

B

9

58

SVK

Tomáš

Králik

1987

Zvolenský čerti

2:57:46

B

10

102

SVK

Ondrej

STREČKO

1983

R.C.T. Martin

2:57:46

B

11

92

SVK

Adrian

Zvara

1987

Slovenský Grob

2:57:46

B

12

81

SVK

Dušan

ČIČMANEC

1982

OSMOS HEALTH

2:57:46

B

13

36

SVK

Michal

PODHRADSKÝ

1988

Sportakus Cycling Team

2:57:46

B

14

26

SVK

Tomáš

Hrebeňár

1983

CK Dolný Kubín

2:57:46

B

15

35

SVK

Miroslav

BALKO

1986

Cyklistický klub Postrádateľní

2:57:46

B

16

24

SVK

Michal

Zahradník

1980

Liptovský Mikuláš

2:57:46

B

17

34

SVK

Michal

BALKO

1986

Cyklistický klub Postrádateľní

2:57:46

B

18

63

SVK

Miroslav

HANTÁK

1988

Cyklistický klub Piešťany

3:02:05

B

19

66

SVK

Peter

Balag

1983

3:02:05

B

20

50

SVK

Michal

Tomka

1983

Dicaver Cycling

3:02:05

B

21

78

SVK

Luboš

Foltán

1984

Partizánske

3:02:05

B

22

87

SVK

Lukáš

BACHRATÝ

1981

Cyklisti Trnava

3:05:24

B

23

82

SVK

Marián

Bodina

1986

Považská Bystrica

3:05:24

B

24

90

SVK

Martin

VRBJAR

1987

Cykloklub SENEC

3:14:46

B

25

29

CZ

Martin

Šicha

1981

Open Cycling Academy, Brno

DNF

B

26

91

SVK

Tomáš

HANUSKA

1987

VELOSVET cycling team Prievidza

DNF

B

101

SVK

Peter

Kubina

1981

Bratislava

DNF

B

Muži 40 - 49

1

46

SVK

Roman

BRONIŠ

1976

TJ SLÁVIA Športové gymnázium Trenčín

2:57:21

C

2

54

SVK

Zdenko

ZEMAN

1970

Bike-Centrum, Dubnica nad Váhom

2:57:46

C

3

14

SVK

Peter

Petráš

1970

Bratranci

2:57:46

C

4

71

SVK

Michal

Zákopčan

1979

Maraton.Bike

2:57:46

C

5

80

Hungary

Barnabás

Fekete

1974

Miskolc

2:57:46

C

6

2

SVK

Viliam

RIDZOŇ

1975

VELOSVET cycling team Prievidza

2:57:46

C

7

93

SVK

Ivan

KOLLÁR

1975

Cyklisti Trnava

2:57:46

C

8

25

SVK

Ján

Skubík

1979

Liptovský Mikuláš

2:57:46

C

9

18

SVK

Juraj

Dušička

1978

Prievidza

2:57:46

C

10

61

svk

Oliver

Lazo

1974

Bike team Juhasky

2:57:46

C

11

4

SVK

Andrej

LEDNICKÝ

1974

VELOSVET cycling team Prievidza

3:02:05

C

12

41

SVK

Milan

TOMÁŠKA

1971

Cyklisti Trnava

3:02:05

C

13

31

SVK

Ján

KOPČEK

1970

CK Banská Bystrica

3:02:05

C

14

88

SVK

Marián

MIČEK

1977

Cykloklub SENEC

3:02:05

C

15

9

SVK

František

Junás

1976

Partizánske

3:02:05

C

16

10

SVK

Dalibor

Trgiňa

1975

Chrenovec

3:04:10

C

17

23

SVK

Marián

Trančo

1977

Dolný Kubín

3:09:29

C

18

76

SVK

Tomáš

Chvojka

1977

Martin

3:33:10

C

19

3

SVK

Peter

Lednický

1970

Martin

DNF

C

Muži 50 - 59

1

15

SVK

Pavol

Polievka

1969

Bratranci

2:57:46

D

2

20

SLO

Tomáš

Šemže

1968

KK Postojna

2:57:46

D

3

70

SVK

Norbert

LÁNIK

1969

Cyklo Klub Dynamax Nitra

2:57:46

D

4

6

SVK

Stanislav

ŠIŠLÁK

1960

CK FALANGE Bratislava

2:57:46

D

5

19

SVK

Miloš

PALIČKA

1965

Cykloklub Vlkanová - WITZENMANN

3:02:05

D

6

40

SVK

Silvester Miloslav

SNITKA

1965

CK FALANGE Bratislava

3:22:22

D

7

8

SVK

Roman

Veterník

1966

Prievidza

3:33:10

D

Muži 60 +

1

62

SVK

Ladislav

ŠAFFO

1959

Klub nadšencov amatérskej cyklistiky

3:05:24

E

2

27

SVK

Ladislav

Longauer

1950

CK Banská Bystrica

3:33:10

E

Ženy 18 - 39

1

28

SVK

Lívia

HANESOVÁ

1982

CK Banská Bystrica

3:02:05

F

Prividza 14.4.2019

Hlavný rozhodca: Daniel Fejo

Riaditeĺ pretekov: Róbert Svrček