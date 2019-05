Prievidzskí záspasníci tretí

Podrobnosti Uverejnené utorok, 21. máj 2019, 09:07 Prečítané: 82x

V nedeľu 19.mája sa v prievidzskej športovej hale konalo druhé kolo oblastnej žiackej ligy západ v zápasení voľným štýlom.

Výsledky

Oblastná žiacka liga v zápasení - Západ, 2. kolo.

Medaile získali:

PRÍPRAVKA B (pozn.: pretekári nar. 2010,2011)

• Pucher Samuel, 1. miesto do 44 kg

• Ludík Tobias, 2. miesto do 44 kg

• Marko Martin, 1. miesto do 48 kg

PRÍPRAVKA A (pozn.: pretekári nar. 2009,2008)

• Ševčík Nikolas, 3. miesto do 30 kg

• Mokráš Martin, 3. miesto do 36 kg

MLADŠÍ ŽIACI (pozn.: pretekári nar. 2007,2006)

• Grom Nino, 2. miesto do 68 kg

STARŠÍ ŽIACI (pozn.: pretekári nar. 2007,2006)

• Pucher Patrik, 2. miesto do 52 kg

• Šmátrala Dávid, 2. miesto do 68 kg

• Slezák Tomáš, 1. miesto do 75 kg

• Hlásny Marek, 2. miesto do 75 kg

Na stupni víťazov sa neumiestnili:

Hraňo Matúš, Max Zábojník, Kocka Damián, Dolák Štefan, Borik Marek, Chylo Radoslav, Grom Marko, Tran Daniel, Prouza Martin, Hraňová Vanesa, Rakovský Juraj, Solnica Viktor, Chylo Alexander, Herceg Miroslav, Rajčo Peter, Kollárik Adam