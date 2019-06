Posledný májový víkend oslávili mladší žiaci U13 bronzovou medailou z finálového turnaja o Majstra Slovenska v Košiciach. Po prehrách s favoritmi – vrstovníkmi zo Žiaru nad Hronom a Bratislavy pokračovali mladí Prievidžania na turnaji víťazne. Najskôr zdolali Sereď vysoko 112:49, v dramatickom zápase aj Čaňu 75:69. Tretie miesto potom potvrdili v zápase s domácou Aboviou Košice 86:53 . VýsledkyMBA Prievidza - MŠK Žiar nad Hronom 37:68 • BK Inter Bratislava 67: 90 • Lokomotíva Sereď. 112:49 • BA Čaňa 75:69 • BK Abovia 96 Košice 86:53Do All stars "A" bol vybratý Martin Chlupis a do All stars "B" Marek Simonides. Viac...