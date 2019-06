Športovú školu karate Prievidza reprezentovalo na ME v karate v štýle Shito-ryu v rumunskom Arade deväť dievčat a chlapcov. 6 medailí prievidzských reprezentantov výrazne prispelo do hodnotenia krajín, kde bolo Slovensko najúspešnejšie. Len 15 ročná Kristína Bruňanská dominovala v kadetkách a zlato získala aj v kata družstiev s kadetkami Mišejovou a Liškovou. Tretí titul aj medzi seniorkami s Líškovou a Vaňovou.So striebornými medailami sa vrátili z Rumunska veterán Igor Kocian v kumite a Líšková v kata mladšie kadetky. Tretie miesta získala Mišejová v kata mladšie kadetky , Dávid Kocian skončil v kumite kadetov piaty. Výsledky na ME Shiro-ryu Arad, Rumunsko:1. miesto Kristína Bruňanská kata kadetky1. miesto kata družstvo seniorky (Vaňová Vanda, Bruňanská Kristína, Lišková Laura)1. miesto... Viac...