Turnaj pre správnych futbalových fanatikov má za sebou druhý ročník.

Výsledky:

SKUPINA A

FC Alko JN Club - Atletico Novejsa 4:9

FC Rondel - Slovan team Priwitz 4:6

FC Piváreň Kopanice - Tiki Taka Bratislava 2:6

FC Alko JN Club - FC Rondel 2:8

Atletico Novejsa - Tiki Taka Bratislava 1:7

Slovan team Priwitz - FC Piváreň Kopanice 7:1

FC Rondel - Atletico Novejsa 8:2

FC Piváreň Kopanice - FC Alko JN Club 3:4

Tiki Taka Bratislava - Slovan team Priwitz 4:5

FC Rondel - FC Piváreň Kopanice 7:1

FC Alko JN Club - Tiki Taka Bratislava 3:9

Atletico Novejsa - Slovan team Priwitz 3:1

Tiki Taka Bratislava - FC Rondel 6:3

Atletico Novejsa - FC Piváreň Kopanice 7:3

Slovan team Priwitz - FC Alko JN Club 7:4

1. Slovan team 5 4 0 1 22:17 12

2. Tiki Taka 5 4 0 1 32:14 12

3. FC Rondel 5 3 0 2 29:20 9

4. Atletico Novejsa 5 3 0 2 25:22 9

5. FC Alko 5 1 0 4 17:36 3

6. FC Piváreň 5 0 0 5 11:27 0

O umiestneniach rozhodol vzájomný zápas.

SKUPINA B

MFK Baník Handlová - Old boys Gewis 3:6

Arkádia 1. FC - FC 1912 Topoľčany 3:0 kontumačne

FC GB Minners - 7edma Patrioti 0:2

MFK Baník Handlová - Arkádia 1. FC 6:4

Old boys Gewis - 7edma Patrioti 1:2

FC 1912 Topoľčany - FC GB Minners 0:3 kontumačne

Arkádia 1. FC - Old boys Gewis 2:3

FC GB Minners - MFK Baník Handlová 2:3

7edma Patrioti - FC 1912 Topoľčany 3:0 kontumačne

Arkádia 1. FC - FC GB Minners 1:0

MFK Baník Handlová - 7edma Patrioti 3:3

Old boys Gewis - FC 1912 Topoľčany 3:0 kontumačne

7edma Patrioti - Arkádia 1. FC 4:1

Old boys Gewis - FC GB Minners 7:0

FC 1912 Topoľčany - MFK Baník Handlová 0:3 kontumačne

1. 7edma Patrioti 5 4 1 0 14:5 13

2. Old boys Gewis 5 4 0 1 20:7 12

3. MFK Handlová 5 3 1 1 18:15 10

4. Arkádia 1. FC 5 2 0 3 11:13 6

5. FC GB Minners 5 1 0 4 5:13 3

6. Topoľčany 5 0 0 5 0:15 0

ŠTVRŤFINÁLE

Slovan team Priwitz – Arkádia 1.FC 3:2

FC Rondel – Old boys Gewis 4:3

Tiki Taka Bratislava – MFK Handlová 3:2pk

Atletico Novejsa – 7edma Patrioti 2:7

SEMIFINÁLE

Slovan team Priwitz - FC Rondel 4:2

Tiki Taka Bratislava - 7edma Patrioti 1:2

O 3. MIESTO

FC Rondel - Tiki Taka Bratislava 1:5

FINÁLE

Slovan team Priwitz - 7edma Patrioti 0:7

Konečné poradie:

1. 7edma Patrioti

2. Slovan team Priwitz

3. Tiki Taka Bratislava

4. FC Rondel

Najlepší hráč: Tomáš Drexler (Slovan team Priwitz)

Najlepší brankár: Kevin Kollár (7edma Patrioti)