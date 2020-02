Podrobnosti Uverejnené štvrtok, 06. február 2020, 07:51 Prečítané: 3x

Prievidzská športová hala hostila Hornonitriansky futsal cup 2020.

FINÁLE

Túlavé Citróny Nitra - Timring Žilina 1:2, Góly: Peciar - Papajčík, vlastný

1. miesto: Timring Žilina

2. miesto: Túlavé Citróny Nitra

3. miesto: AC Pumpa (Sebedražie)

4. miesto: Ruská Presilovka (Zemianske Sady a Pata)

Najlepší strelec: Kolodzej (AC Pumpa) Najlepší brankár: Galik (Túlavé Citróny Nitra)

Semifinále

Túlavé Citróny Nitra - AC Pumpa 4:0, Góly: Peciar 2, Grebáč, Volentier

Timring Žilina – Ruská Presilovka 2:0, Góly: Krištofík, Mičuda

Štvrťfinále

BOISE – Túlavé Citróny Nitra 2:3pk, Góly: Viktory, Matuškovič – Peciar 2

AC Pumpa – TNF Prievidza 3:1, Góly: Blaháč, Špeťko, Kolodzej - Sobota

TO-DAY Hydrokres Prešov - Timring Žilina 0:1, Góly: Kočíš

Mystery MFC Bratislava - Ruská Presilovka 1:3, Góly: Braník - Pilo 3

Osemfinále

Dynamo mlátičky – BOISE 0:1pk

Atletico Novejsa – Túlavé Citróny Nitra 0:2, Góly: Peciar, Braun

Slovan team Priwitz – AC Pumpa 0:2, Góly: Špeťko, Kolodzej

TNF Prievidza – Omšenie 7:0, Góly: Čampiš, Silva 2, Búry, Zelovič, Rybár, Gunda

BLUE MAGIC – TO-DAY Hydrokres Prešov 1:2pk, Góly: Šabo - Hricov

Timring Žilina – FC Piváreň Kopanice 4:1, Góly: Krištofík 3, Mičuda - Kramár

Prestavlky – Mystery MFC Bratislava 0:3, Góly: Tvrdoň 2, Braník

Ruská Presilovka – Old boys Gewis 4:0, Góly: Pilo, Odráška 2, Lošonský

Šestnásťfinále:

Engerau boys 2015 Bratislava – Omšenie 0:5 kontumačne

Rondel Žilina – AC Pumpa 1:4, Góly: Novák – Špeťko, Habalčík, Kolodzej, Blaháč

Stará Parta – Túlavé Citróny Nitra 1:2, Góly: Ondruška – Braun, Peciar

BOISE - Ferrit Frýdek-mistek 2:6, Góly: Fereje 3, Matuškovič 2, Viktory - Slováček, Vrábel

Old boys Gewis – FC Paroháči 4:3, Góly: Jonas, Diškanec, Ficel – Habánik 3

Jedna ruka netlieska – Mystery MFC Bratislava 2:3, Góly: Plachý, Vlčko – Toman, Debrecký, Tvrdoň

FC Outsidery – FC Piváreň Kopanice 1:3, Góly: Bobok – Málik, Šorman, Kollár

TO-DAY Hydrokres Prešov– KERAM Lučenec 7:2, Góly: Hricov 3, Čekan, Dyačovský 2, Mikluš – Iskra, Becáni

SKUPINA A

Rondel Žilina - Engerau boys 2015 Bratislava 0:1 Gól: Csiba Engerau boys 2015 Bratislava - Dynamo mlátičky 0:2 Góly: Borko, Meliško Dynamo mlátičky - Rondel Žilina 2:0 Góly: Borko, Adamec Poradie: 1. Dynamo Mlátičky 6b, 2. Engerau boys 2015 Bratislava 3b, 3. Rondel Žilina 0b.

SKUPINA B

Atletico Novejsa – Omšenie 4:2 Góly: Kohút, Hlinka, Pekár, Kamdem – Škrovánek, Tvrdoň Omšenie - AC Pumpa 1:2 Góly: Beňo – Homola, Kolodzej AC Pumpa - Atletico Novejsa 2:1 Góly: Kolodzej, Siekel - Šlabjar Poradie: 1. Atletico Novejsa 6b, AC Pumpa 3b, 3. Omšenie 0b.

SKUPINA C

Ferrit Frýdek-mistek - Stará Parta 3:3 Góly: Slováček 2, Kaňok – vlastný, Kollárik 2 Stará Parta - Slovan team Priwitz 2:3 Góly: Drexler, Martinusík – Kollárik, Ondruška, Gandel Slovan team Priwitz - Ferrit Frýdek-mistek 6:1 Góly: Martinusík 2, Gandel 2, Matejovič, Duchoň - Vrábel Poradie: 1. Slovan team Priwitz 6b, 2. Stará Parta 1b, 3. Ferrit Frýdek-mistek 1b. O 2. a 3. mieste rozhodlo skóre.

SKUPINA D

BOISE - TNF Prievidza 0:4 Góly: Silva, Beka, Čampiš 2 TNF Prievidza - Túlavé Citróny Nitra 2:2 Góly: Silva 2 – Porubský, Čungali Túlavé Citróny Nitra – BOISE 2:4 Góly: Čungali, Porubský – Benčat 2, Fereje, Sluka Poradie: 1. TNF Prievidza 4b, 2. BOISE 3b, 3. Túlavé Citróny Nitra 1b.

SKUPINA E

Old boys Gewis - Jedna ruka netlieska 0:0 Jedna ruka netlieska - BLUE MAGIC 0:2 Góly: Šabo 2 BLUE MAGIC - Old boys Gewis 1:0 Góly: Solčiansky Poradie: 1. BLUE MAGIC 6b, 2. Old boys Gewis 1b, 3. Jedna ruka netlieska 1b. O 2. a 3. mieste rozhodlo skóre.

SKUPINA F

FC Paroháči - Timring Žilina 0:8 Góly: Papajčík 2, Krištofík 2, Ťažký 2, Michalec, Mičuda Timring Žilina - Mystery MFC Bratislava 0:0 Mystery MFC Bratislava - FC Paroháči 4:0 Góly: Stronček, Toman, Braník, Tvrdoň Poradie: 1. Timring Žilina 4b, 2. Mystery MFC Bratislava 4b, 3. FC Paroháči 0b. O 1. a 2. mieste rozhodlo skóre.

SKUPINA G

TO-DAY Hydrokres Prešov – Prestavlky 0:5 kontumačne Prestavlky - FC Outsidery Góly: Dedík, Barboriak, Barbora 4 – Dudáš, Mendel, Daňo, Homoľa FC Outsidery - TO-DAY Hydrokres Prešov 5:0 kontumačne Poradie: 1. Prestavlky 6b, 2. FC Outsidery 3b, TO-DAY Hydrokres Prešov 0b.

SKUPINA H

Ruská Presilovka - KERAM Lučenec 1:0 Góly: Pilo KERAM Lučenec - FC Piváreň Kopanice 1:1 Góly: Iskra - Kramár FC Piváreň Kopanice – Ruská Presilovka 0:3 Góly: Pilo 2, Lukáč Poradie: 1. Ruská Presilovka 6b, 2. KERAM Lučenec 1b, 3. FC Piváreň Kopanice 1b.