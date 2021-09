Podrobnosti Uverejnené štvrtok, 16. september 2021, 08:53 Prečítané: 4x

Novácki vodnopólisti po piatich rokoch opäť držiteľmi Slovenského pohára.

Výsledky finalistov v skupináchSlávia UK Bratislava vs KVP Nováky 5:12 ( 2:3, 2:2, 0:3, 1:4 )KVP Nováky vs ŠKP Modrí Draci Košice-Staré mesto 23:10 ( 8:3, 4:1, 7:2, 4:4 )KVP Nováky vs Piraňa SC Topoľčany 17:2 ( 3:1, 5:0, 5:1,4:0 )

ŠK Hornets vs ŠK Olympia 10:0 ( 3:0, 4:0, 3:0, 0:0 )

ŠK Hornets Košice vs KVP Kúpele Piešťany 12:3 (3:1, 3:0, 4:0, 2:2)

PVK Vrútky vs ŠK HORNETS KOŠICE 2:13 ( 1:3, 0:3, 0:3, 1:4 )

Finále

ŠK Hornets Košice - Nováky 6:7 (1:1, 3:1, 1:2, 1:3)

Góly: Adamec 3, Baran, Balogh a Zareva po 1 – Kováčik a Tisaj po 2, Ravinger, Bielik a Mihál po 1.