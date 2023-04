Podrobnosti Uverejnené utorok, 11. apríl 2023, 10:00 Prečítané: 10x

Po nevydarenej základnej časti očakávali fanúšikovia BC Prievidza malý zázrak. Žiaľ, nekonal sa.

Niké SBL 2022/2023 – 2. zápas štvrťfinále play off

BC Prievidza – Iskra Svit 81:74 (15:13, 21:24, 22:18, 23:19) / stav série – 1:1

Prievidza: Anderson 26, Hukič 15, Jašš 10, Wheeler 9, Taylor 2 (Walker 16, Lukáč 3, Kincel a Krčmárik 0)

Svit: Atwood 21, King 18, Smith 16, Koval 11, Goncalves 8 (Baldovský 0)

TH: 9/7 – 22/17, Fauly: 18 – 13, Trojky: 8 – 5, Rozhodovali: Šarišský, Fanfara, Ribakovs

Niké SBL 2022/2023 – 3. zápas štvrťfinále play off

Iskra Svit – BC Prievidza 82:62 (22:17, 21:18, 20:16, 19:11)

Svit: Atwood 22, Goncalves 21, Smith 15, Koval 14, King 6 (Baldovský a Monček po 2, Blaško, Harabin a Kester 0)

Prievidza: Hukič 12, Wheeler 10, Jašš 8, Anderson a Taylor po 7 (Walker 9, Krčmárik 5, Kincel a Lukáč po 2, Gajdoš a Teličák 0)

TH: 20/13 – 8/2, Fauly: 13 - 19, Trojky: 5 - 8, Rozhodovali: Tomašovič, Fuska, Šarišský

/konečný stav série – 2:1, Svit postúpil do semifinále/